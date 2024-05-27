幽☆遊☆白書　幽遊白書　週刊少年ジャンプ展　高級複製原画　TWO SHOTS

幽☆遊☆白書幽遊白書複製原画ジャンプフェスタWJ50周年記念複製原稿創刊50周年記念週刊少年ジャンプ展VOL.2幽☆遊☆白書TWOSHOTS飛影蔵馬冨樫義博高級複製原画ジャンプ展記念プレート付きになります。新品未開封です。撮影のために今回初めて段ボールを開封しましたが、段ボールの中からは出しておらず、ビニールも開けておりません。状態は非常に良いと思います。最初に送られてきた通りのまましっかり梱包して、発送致します。原画や、原画が入っている段ボールは全く開けてなかったので非常に綺麗で新品ですが、輸送箱は多少の経年劣化がございます。メルカリ便で保証付き、匿名配送致します。即購入可能です。値下げ不可です。クロロヒソカゴンキルア冨樫義博展HUNTER×HUNTERバースデイバースデー名場面ジオラマフィギュアクラピカアクリルminiフィギュアアクリルキャラコレクションアクリルフィギュアコレクションアクリルMEGAフィギュア名場面ジオラマフィギュア名場面ジオラマコレクションステータスカードコレクションバースデーバースデイハンターハンターH×Hハンター×ハンターバースデーアクリルスタンドアクスタアクキーアクリルキーホルダージャンプショップジャンプキャラクターズストアキルアクラピカレオリオゴン・フリークスヒソカジン幻影旅団クロロ=ルシルフルノブナガ=ハザマフェイタン=ポートオマチ=コマチネカルト=ゾルディックオモカゲフィンクス=マグカブシャルナークフランクリン=ボルドーシズク=ムラサキパクノダボノレノフ=ンドンゴウボォーギンイルミ=ゾルディックコルトピ冨樫義博展グッズ連載再開浦飯幽助飛影蔵馬桑原和真幽☆遊☆白書幽遊白書「TWOSHOTS」複製原画複製原稿#複製原画#原画#高級複製原画#少年ジャンプ #ジャンプ #集英社 #原画展 #ワンピース #鬼滅の刃 #呪術廻戦 #ONEPIECEグッズ種類...複製原画幽☆遊☆白書幽遊白書複製原画ジャンプフェスタWJ50周年描き下ろしイラストハンターハンター HUNTER×HUNTER



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