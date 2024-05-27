オリジンディアルガv sa

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商品詳細
種類···ポケモンカード(ポケカ)セット内容 オリジンディアルガvsa【注意事項】素人目線では美品。トラブル防止のため、プレイ用とお考えの上、ご購入をお願い致します。素人判断ではございますが、カケや傷などは見当たらない綺麗なお品物かと思いますが、初期傷などに関しましてはご理解お願い致します。トラブル防止の観点から、神経質な方や過度に状態に期待する方は、取引をご遠慮ください。また、すり替え防止等のため返品返金は致しかねますのでご理解の上ご購入お願い致します。
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