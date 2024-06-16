DELTA THE BOONDOCK SAINTS 処刑人 Tシャツ

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ご覧いただきありがとうございます。L身幅56着丈67肩幅52袖丈19平置きセンチで実測画像も参考にしてください。ブラックボディにフロントバックともにクールなプリントです。ボックス型のサイズ感もかなりグッドシルエットです。生地感もしっかりしております。☆発送について迅速丁寧をモットーにお支払い後24時間以内の発送を心掛けております。☆その他当方ペット喫煙なしの住環境です。気になる点がございましたら、お気軽にご質問下さい。他にも色々と出品しております。当方の評価やプロフもご参考の上ご判断頂けると幸いです。コンディションには自信がありますが、個人保管ですので過度に神経質な方はご遠慮いただきますようお願い致します。すり替え防止の観点から、返品・交換は一切お受けしておりません。バンドTヴィンテージビンテージオールド古着VINTAGEOLDムービーTシャツ映画Tシャツロックtシャツ1990's2000's90年代2000年代00年代アンダーカバーaffaナンバーナインシュプリームビンテージjonio野村訓一タランティーノキルビルレオンmadeinusaアメリカ製古着