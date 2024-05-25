ヴィンテージ　スナップバック　NBA　ドリームチーム　PROPLAYER　90s

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【ブランドアイテム】PROPLAYER NBA DREAMTEAM VINTAGE SNAPBACK CAP【サイズ】フリーサイズ【状態】内側、おでこのあたる部分に薄汚れがございます。【カラー】ネイビー/レッド【年代】1990s【素材】写真参照【詳細】90年代 当時物 バスケットボール アメリカ代表 ドリームチーム スナップバック キャップです。薄汚れのダメージはございすが、着用に問題のあるダメージはありません。フロント、バックスタイル共に良い刺繍デザインになります。お好きな方、お探しだった方、ご検討宜しくお願い致します。