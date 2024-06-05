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️⭕️新登場✨未開封品✨長袖Tシャツ ☆印ブラック サイズＬ #矢沢永吉 タオル
商品番号 D63285001987
商品名

️⭕️新登場✨未開封品✨長袖Tシャツ ☆印ブラック サイズＬ #矢沢永吉 タオル
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 2,732 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚠️#ライブ参戦はやっぱりこれでしょ‼️◆#ニューモデル◆☆印のHIBIYATシャツ◆久々に長袖Tシャツ登場◇商品詳細◎・素材:綿95%ポリウレタン5%・加工方法:シルク印刷◇サイズチャート◇●メンズ:Ｌ・身丈:74cm・身幅:50cm・肩幅:45cm・袖丈:59cm(許容範囲)±1cm※サイズはあくまで目安となります。注)矢沢永吉タオルは付きません。#矢沢永吉50周年#矢沢永吉武道館公演150回記念#武道館公演150回記念#矢沢永吉#矢沢永吉タオル#SBT#スペシャルビーチタオル#矢沢永吉グッズ#永ちゃん#E.YAZAWA#EIKICHI#YAZAWA#MYWAY#ONEFIFTY#武道館#矢沢永吉キャップ#Ｇジャン人気ソロアーティスト...矢沢永吉
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