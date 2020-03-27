Supreme 20SS Social Tee 紺 Mサイズ 新品 タグ付き

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アメリカで働くためには必ず必要なSocialSecurityCardをサンプリングしたデザインのTシャツです。新品未使用のタグ付きです。カラー：Navy/ネイビー/紺サイズ表記：M身幅:53センチ着丈:75センチ素人採寸につき、多少の誤差はご了承下さい。新品未使用ですが、自宅保管品につき、神経質な方はご遠慮下さい。ソーシャルセキュリティーカードボックスロゴシュプリームパタゴメ