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B31◇極美品◇ヴィトン◇ダミエ◇ラウンドジップ◇長財布◇送料込み
商品番号 P13019011071
商品名

B31◇極美品◇ヴィトン◇ダミエ◇ラウンドジップ◇長財布◇送料込み
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 7,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き、ありがとうございます。大人気ブランド『ルイヴィトン』のダミエ柄長財布です。ラウンドジップで、内部が大きく開くタイプで機能性もバッチリ！男女問わず使って頂ける人気デザインのアイテム！！是非ご検討ください。◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇◆商品詳細◆古物商鑑定済み◆◇　商品状態：極美品　　　　　　　使用劣化/汚れ弱　　　　　　表面スレ傷　シリアル：VI2007　サイズ：縦10ｃｍ　横20ｃｍ　　　　　　　（いずれも概算）　　　　　札入×2　小銭入　　　　　フリーポケット×3　　　　　カード入×8■上記商品には画像には写りきらない　[線傷、擦り傷、色落ち、シミ]　が　ある場合がございます。　極美品とは言え、人手に渡り、素人が　長期にわたって使用していた商品です。　神経質な方、完璧を求める方のご購入は　ご遠慮ください。財布形...長財布
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