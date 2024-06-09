B31◇極美品◇ヴィトン◇ダミエ◇ラウンドジップ◇長財布◇送料込み

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ご覧頂き、ありがとうございます。大人気ブランド『ルイヴィトン』のダミエ柄長財布です。ラウンドジップで、内部が大きく開くタイプで機能性もバッチリ！男女問わず使って頂ける人気デザインのアイテム！！是非ご検討ください。◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇◆商品詳細◆古物商鑑定済み◆◇ 商品状態：極美品 使用劣化/汚れ弱 表面スレ傷 シリアル：VI2007 サイズ：縦10ｃｍ 横20ｃｍ （いずれも概算） 札入×2 小銭入 フリーポケット×3 カード入×8■上記商品には画像には写りきらない [線傷、擦り傷、色落ち、シミ] が ある場合がございます。 極美品とは言え、人手に渡り、素人が 長期にわたって使用していた商品です。 神経質な方、完璧を求める方のご購入は ご遠慮ください。財布形...長財布