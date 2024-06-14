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【新品未使用】ノースフェース PURPLE LABEL ストレッチツイルキャップ
商品番号 Q92497912221
商品名

【新品未使用】ノースフェース PURPLE LABEL ストレッチツイルキャップ
ブランド名 ザノースフェイスパープルレーベル
特別価格 税込 3,419 円
在庫状況 あり

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商品詳細

atomsonlineにて購入した大人気な完売品になります。定価9350円(税込)サイズが合わなかったため、そのまま保管しておきました。新品未使用になります。#ザ・ノース・フェース#パープルレベル***************************品番：nn8302n-be/nn8302n-vg/nn8302n-dh/nn8302n-k・ブランドの定番素材、COOLMAXRオーガニックコットンツイルを使用した6パネルキャップ・たて糸にオーガニックコットン、よこ糸にストレッチ糸を使用したCOOLMAXRファブリック・内側に乾きやすい生地を使用し蒸れを軽減・フロントにTHENORTHFACEロゴ刺繍・後頭部はサイズ調整が可能なストラップバック仕様・ブラックのレザーベルトを使用・ワンポイントデザインとしてパープルカラーのロゴピスネームを配置【素材】60%COTTON,40%POLYESTER【原産国】Chinaカラー···グレー
http://narcologia.ru/goods/preference178538.html
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