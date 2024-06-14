Nick Bronson ニックブロンソン リネンストール

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商品詳細
NickBronsonニックブロンソンのリネンストールです。オーダーセレクトショップZERBINOで購入しました。長さ180cmおおよそになります。素材:L100%購入価格:¥10,000ストール整理のために未着用になったものを出品しています。月に1,2回程着用するくらいですが商品のため状態はご了承ください。
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