新品 送料無料 ウクレレ ギグバッグ 23インチ ウクレレケース ブラック

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新品送料無料ウクレレギグバッグサイズ：23インチ平置きで全長約65㎝、横幅約24cm、厚み約7㎝カラー：ブラック系お洒落なデザインで練習やライブ、演奏もさらに楽しめそうなウクレレギグバッグ。素材はオックスフォード生地で耐久性に優れてます。中地には全方位に約10mmのパッドが入っており全方向からの衝撃からウクレレを保護してくれます。リュックタイプのショルダーストラップで移動も楽々。取っ手を持って手提げでもお洒落。肩掛け部分など負荷のかかる部分には補強ステッチが入ってます。ポケット[約22cm×19cm]も付いておりシールド、カポ、チューナーなどの収納にも便利です。柄のパターンは商品ごとにサンプル画像とは若干の違いがございます。インポート商品は若干の個体差や造りムラ、糸ほつれ等がある場合もございます。中国語の紙タグ付き。ご了承の上、ご購入お願い致します。即購入可能です。平日15時までの購入なら当日出荷可能です。土日祝日定休日。その他の定休日はプロフィールをご覧ください。[弾き語り肩掛け 手提げ リュック型ソフトケースバンドハワイアンハワイリゾートトロピカル]