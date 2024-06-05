90s METALLICA メタリカ King Nothing バンドTシャツ

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商品詳細
管理番号：E-014【商品説明】METALLICAメタリカKingNothingバンドTシャツPusheadによるCarefulWhatyouwishアートワークをフィーチャーUSA製、TULTEXタグタグ、シングルステッチ数回着用しましたが汚れ、ほつれ等はありません。※照明の関係で写真と実際の商品の色が若干異なる場合がございます【サイズ】XL身丈：78cm身幅：57cm肩幅：50cm袖丈：21cm※多少の誤差がある場合がございますのでご了承下さい【状態】目立った傷汚れなし【注意事項】自宅保管の中古品ですので、ご理解ある方のご購入をお待ちしております。ご購入前にプロフィールの説明と商品詳細を必ずお読みください柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春、夏、秋、冬
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