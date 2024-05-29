新品完売品 DUALISM クロム カスタム BB キャップ シンプル

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商品詳細
家族に購入しましたが結局使用しなかった為お譲りします。＊形崩れ防止の為箱にお入れし発送します☺︎状態→未開封の方を お渡しします☺︎color→Blackツバ裏Greensize→Free バッグアジャスター使用で 男女ともに着用可能限定販売で即完売品日本未入荷だそうです☺︎クロムハーツカスタムキャップchromeをサンプリングしたDUALISMchromeNEWVINTAGEキャップ買えなかった方は是非！LosAngelesとNewYorkのチームが設立したハイエンドなラグジュアリーストリートITEMNYのシンボルロゴをシルバーアクセサリーのような立体感で表現したシックなデザインサイドにエンブレムロゴ、バックにはラベルロゴを落とし込んだ贅沢な逸品クラウン深めのベースボールCAPシルエットバックアジャスター仕様で男女ともに着用可能カラー···ブラック
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