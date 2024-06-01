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【美品】イルビゾンテ　ベルト
商品番号 W65950174275
商品名

【美品】イルビゾンテ　ベルト
ブランド名 イルビゾンテ
特別価格 税込 3,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革　品番　411754カラー　ヌメサイズ　全長　106　　　　対応サイズ　81.5〜96.5　　　　写真5枚目を参考に計りました素人測定なので多少誤差はあると思います。写真4枚目に一度使用した際の跡が付いています。新品では無く購入して一度だけ使用し後は箱にて保管していました。#ベルト#革
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