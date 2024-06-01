ハーベストタイム 最終回 1997年の記念Tシャツ

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ハーベストタイム最終回1997年の記念Tシャツハーベストタイムとは、1993年〜1997年５回のみ行われた伝説のハーレーダビットソンミーティングイベント。サイズ:L身幅52cm着丈72cm素人採寸です。大きな傷や汚れはありませんが、あくまで中古品ですのでご理解のある方のみご購入をよろしくお願いいたします。カラー···ブルー袖丈···半袖