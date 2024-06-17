⭐️COACH ラグジュアリー カラーブロック スネーク エンボスド 新品⭐️

上質なレザーにパイソン調のフラップが印象的。バッグにも収納しやすい程よい大きさに収納力をしっかり備えたミディアムサイズ。L字ファスナーの小銭入れが外側に独立しているので小銭の出し入れがしやすく使い勝手もGOOD！品番：CB866サイズ：約幅13cmｘ高さ8.5cmｘマチ3cm重さ：120g仕様本体：スナップ式開閉内側：札入れ×1、オープンポケット×2、カード入れ×7、IDポケット×1外側：ファスナー小銭入れ×1素材：レザーカラーアイボリーマルチ金具：ゴールド系付属品：ケアカード※アウトレット・並行輸入品にご理解の上ご購入をお願いいたします。※商品画像は、撮影時の照明やご覧いただく端末等によって多少色合いが変わって見えることがございます。#ヒュウガ折り財布財布形...二つ折り



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