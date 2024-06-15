Camille Fournet カミーユフォルネ　ロングウォレット　リザード

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CamilleFournetカミーユフォルネ ロングウォレット リザード使用頻度が減ったため出品します。状態は非常に綺麗ですが主観的判断となりますので、状態の判断は画像をご確認ください。尚、商品すり替え防止のため返品はお受けできません。カミーユ・フォルネのロングウォレット、リザードの一点もの。小銭入れなしのシンプルなデザインが洗練されたスタイルを演出します。高品質な商品に手が触れるたびに、ラグジュアリーな感触をお楽しみいただけます。このウォレットは、クラフトマンシップとエレガンスの融合で、長く愛用いただけると思います。紙幣と大切なカードを整理し、あなたの日常をより快適にしましょう。カミーユ・フォルネのロングウォレットで、スタイリッシュさと実用性を手に入れてください。