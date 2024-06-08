高級シルク　グッチネクタイ

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ご覧頂きありがとうございます。GUCCIネクタイです。◎GUCCI◎グッチ◎ネクタイ※寸法は下記をご参考に下さい。※ショッパーは別になります。※これからの季節にプレゼントはいかがでしょうか？管理608大剣幅・約9.5cm平置きの素人採寸なのでご参考までにお願いします。自宅保管ですのでご理解頂ける方宜しくお願い致します。ご質問などお気軽にコメントお寄せ下さい。他にもバーバリーのコートなど多数出品しておりますので是非ご覧下さい。おまとめでのご購入の場合はお値下げさせて頂きますのでご相談下さい(*^^*)グッチグッチネクタイGUCCIネクタイGUCCIネクタイプレゼント