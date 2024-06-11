unknown　レザーメッシュベルト

○アイテムヴィンテージunknownレザーメッシュベルト肉厚なレザー平ではなく立体的な作りとなっています。雰囲気抜群です!古着屋購入品○サイズ表記○平置き実寸全長 約108cm幅 約2cmバックル 縦3.5cm 横4cm素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい○状態画像でご確認下さい。あくまで主観ですが、着用に支障をきたすような致命的なダメージや汚れはございません。※一般的な使用感ありヴィンテージの風合いとしてご理解頂ける方にご購入頂ければ幸いです。○カラーダークブラウン○素材レザー○配送簡易包装にて2〜3日程度で発送致します。コンパクトにしますので折ジワ、畳ジワがつく可能性あります。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。※即購入、大歓迎です！！※専用ページはトラブルの可能性があるのでお断りさせていただきます。※あくまでもused品になります。小さなキズやスレ、匂いなどあります完璧を求められる方はご遠慮ください。※写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。



オールドレザーメッシュベルト - KAPTAIN SUNSHINE NECESSARY or ...



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【即納完成品】栃木レザー本革メッシュベルト【生成／ナチュラル】35ｍｍ 革を感じるメッシュベルト 全長105ｃｍ



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