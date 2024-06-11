希少　90s 石井竜也　未来遺蹟展 限定　ART Tシャツ　カールスモーキー石井

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米米CLUB、石井竜也さんの1994年作品展の限定Tシャツです。ダメージ無く状態良好です。シングルステッチSIZEタグは付いてないです。着丈77身幅52肩幅49くらいです。L~XLくらいなサイズ感です。ユニセックスレディースの方もメンズライクにオーバーサイズに着れます。他にもアメリカ古着やストリート系など多数出品してます。カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...クルーネック季節感...春,夏ANDAZIA、モスキートヘッド、FASHIONVICTIMなどUSAスケボーブランドやオールドスケート好きな方菅田将暉さんやあいみょんさん、木村拓哉さん、所ジョージさんなどビンテージ古着コーデや昭和レトロ、80年代、90年代ファッション、ポップカルチャー、アメカジ好きな方、Kyneや村上隆さん、ピカソ、ゴッホ、ムンク、アンディウォーホル、キースヘリング、バスキア、ストリートアート、草間彌生さん、岡本太郎さん、マークゴンザレスなどアートや絵画、芸術、美術、現代アート、風刺画好きな方オススメです。