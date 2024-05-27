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【最終値下げ】Apple millenia 企業ロゴTシャツ　XL 激レア
商品番号 E22205122899
商品名

【最終値下げ】Apple millenia 企業ロゴTシャツ　XL 激レア
ブランド名 アップル
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカ仕入れの90年代プレミアTシャツになります。古着屋から購入しました。シミ、色落ち等無く状態は良好です。袖・裾共にダブルステッチです。ボディはHanesの2枚タグです。サイズ:XL肩幅:約60cm身幅:約58cm袖丈:約21cm着丈:約75cmヴィンテージ　ビンテージアップル　企業TシャツY2K古着屋カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/peroration11715.html
http://narcologia.ru/goods/tenet905863.html
http://narcologia.ru/goods/update727395.html

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