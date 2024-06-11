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アトリエシュミット　クラリネット　マウスピース
商品番号 H46893384012
商品名

アトリエシュミット　クラリネット　マウスピース
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 11,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···マウスピースご覧頂きましてありがとうございます。アトリエシュミット　CHRV4AtelierSchmidCHRV4半年程使用しておりましたが、新しいモデルのマウスピースに買えた為出品致します。正直とても良いマウスピースで気に入って使っておりました。リードはV12の3半を使用しておりました。(人によっては3番でも良いと思います。中古品となりますのでご理解頂ける方のみご購入よろしくお願い致します。#クラリネット#clarinet#マウスピース#吹奏楽#オーケストラ#アトリエシュミット#AtelierSchmid
http://narcologia.ru/goods/reproduce302155.html
http://narcologia.ru/goods/composite395654.html
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