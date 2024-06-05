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サイズ...全長103幅3.5状態...レザーのエイジングが進んでいますが、酷い傷や汚れなどはありません。詳細・説明...ハンドメイドのレザースタッズベルト。カラー···茶色Etc...古着、ビンテージ、vintage、一点もの、ブランド、アメリカ、usa、人気、古着屋、オールド、オールド、高円寺、下北沢、原宿、東京、カルチャー、おしゃれ、オシャレ、お洒落、モテ、50s、60s、70s、80s、90s、00s、年代、菅田将暉、常田大輝、パンク、ロック、y2k素材...革季節感···オールシーズン※詳細など、必ず紹介文をご確認ください。#230605