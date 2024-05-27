80s vintage レザーベルト ハラコ切り替え

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商品に興味をもっていただきありがとうございます。以下お読みいただきの上ご購入をお待ちしています。ご質問があれば、お気軽にコメントして下さい。モード系、アメカジ系、ヴィンテージから80〜90sのオールド品まで幅広く出品してるので是非ご覧ください！※プロフ必読【商品検索】#foolsgold♢●お値引きについて●お値引きはフォロワーさま限定とさせて頂きます。フォローして頂いた上でコメント頂けますとスムーズになりますので事前のフォローよろしくお願いします。お値引きは提示価格より以下の通り値引きとさせて頂きます。〜¥9,999→10%引き¥10,000〜→¥1,000引き【商品の説明】80年代頃のヴィンテージベルト本革にハラコ革の切り替えデザインがめちゃくちゃカッコいいアイテムです。バックル無いですが、スナップでお好きなモノに付け外し可能なので自分流にカスタム出来ます。(画像4)#HTC#ウルフズヘッド#アメカジ#パンク商品名:レザーベルトブランド・メーカー：80svintageサイズ：約78〜88cm幅約3.5cmカラー:茶芯ブラック素材：本革【商品の状態】使用状況:全体的に擦れダメージあり。それらを魅力として捉えてもらえる方にオススメします。古着慣れされていない方のご購入はご遠慮ください。ご理解とご納得の上、ご購入よろしくお願い致します。注意事項:発送方法、送料は記載通りの方法のみ、配送時、万一トラブルが発生した場合は、運送会社と落札者様のやり取りとなりますのでご了承下さいませ。画像に関しましては撮影状況、モニター等で多少異なる場合がございます。商品状況を画像、コメント、質問にて確認のうえ、アプリの利用規約、特性をご理解頂き、ご購入お願い致します。【その他】不明点はご質問ください。r4