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DOLCE\u0026GABBANA/ドルガバ　レザーベルト　シルバー　ブラック　プレート
商品番号 X70679271375
商品名

DOLCE\u0026GABBANA/ドルガバ　レザーベルト　シルバー　ブラック　プレート
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドルチェ＆ガッバーナのレザーベルト。シルバーのプレートタイプのバックルにDGロゴとピラミッドスタッズが4つ。シンプルながら高級感のある一本。穴を追加で開けた跡があります。サイズ85〜100センチ全長110センチ幅3.5センチ購入先　鑑定済みリサイクルショップ　正規品
http://narcologia.ru/goods/passionate517913.html
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