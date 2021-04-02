一番くじ ゴジラ A賞 ラストワン賞 SOFVICS フィギュア セット

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商品詳細
一番くじゴジラ大怪獣列伝A賞SOFVICSゴジラ1995香港上陸ver.ラストワン賞SOFVICSゴジララストイメージver.2点セットになります画像にはありませんが、F賞モンスターヘッドマグネットの6種コンプリートセットを＋5500円でお付け出来ますので、購入の前にコメントをお願い致します。GODZILLAバーニングゴジラメカキングギドラキングギドラメカゴジラ三式機龍2001ビオランテ
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