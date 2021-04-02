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一番くじ ゴジラ A賞 ラストワン賞 SOFVICS フィギュア セット
商品番号 L84675983615
商品名

一番くじ ゴジラ A賞 ラストワン賞 SOFVICS フィギュア セット
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 13,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一番くじゴジラ大怪獣列伝A賞SOFVICSゴジラ1995香港上陸ver.ラストワン賞SOFVICSゴジララストイメージver.2点セットになります画像にはありませんが、F賞モンスターヘッドマグネットの6種コンプリートセットを＋5500円でお付け出来ますので、購入の前にコメントをお願い致します。GODZILLAバーニングゴジラメカキングギドラキングギドラメカゴジラ三式機龍2001ビオランテ
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