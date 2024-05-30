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ガラルニャイキングV SA SR PSA10
商品番号 M22411015808
商品名

ガラルニャイキングV SA SR PSA10
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種別···シングルカード鑑定状況···PSA10ガラルニャイキングVSAのPSA10です。スニダンで購入（真贋鑑定済、購入後鑑定済シール剥がしていません）PSA9/10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白かけ等ある場合がございます。また、ケースについても稀に出荷時からついている初期傷等がある場合もございます。PSA公式サイトにて写真の鑑定番号で検索するor裏面QRコードを読み込むことで、状態を確認することもできますので、事前に確認お願いいたします。写真の個体（PSA鑑定番号のカード）をPSAケースごとそのまま丁寧に梱包し発送いたします。検索用ポケモンカードポケカロストアビスSRSAガラルニャイキングPSA10PSA鑑定
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit247186.html
http://narcologia.ru/goods/flight156428.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect962070.html

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