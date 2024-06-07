新品 HIKERTRASH ハイカートラッシュ リスペクト ネイバーズ キャップ ...

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ハイカートラッシュのキャップです。試着前の新品未使用で、柄はマーモットです。デザインが好きで全色2個ずつ保有しておりますが、この度1個を泣く泣く出品させていただきます。宜しくお願い致します。Color：Charcoal(Marmot)素材：Cotton100％重量：57g