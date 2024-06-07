J.PRESS チェックタイ　シルク　ハンドメイド

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商品詳細
J.Pressのハンドメイドタイ。日本製。試着のみです。トラッドな印象のチェック柄が良い感じです。ブレザー+チノパンに合わせたアメリカンなコーディネートがオススメです。よろしくお願いいたします。柄・デザイン···チェックカラー···イエロー※あくまで中古品となりますので、使用に伴う傷や汚れ等あります。写真にてご確認ください。気になることや写真など、コメント頂ければ対応致します。完璧な状態を求められる方は新品をお求めください。個人で出品しておりますので、ご理解のほどよろしくお願い致します。
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