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- 80s VINTAGE ダメージ boro Champion T シャツ
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商品詳細
brand...Championdate...1980年代note..USA製、80年代、トリコタグのチャンピオン カレッジTシャツ。激しくダメージ,汚れが入るヴィンテージ。常田大希さんで人気のグランジっぽい雰囲気が出せるTシャツです。スレ・穴・褐色・汚れがとてもカッコ良くついています。雰囲気抜群のフェード感、ダメージ感！加工には絶対にだせない質感が最高にCOOL！！雰囲気のある素晴らしい一着です。ＢＯＲＯ、グランジ好きな方は是非！color...エンジ バーガンディーボルドーワイン系size...Mmeasuring_size...cm着丈：63身幅：48肩幅：50袖丈：17condition...所々ダメージ、汚れがあります。画像にてご確認ください色落ち、雰囲気、絶妙な汚れ、ダメージ、褪色、ヴィンテージの生地感、雰囲気のある素晴らしい一着です。ＢＯＲＯ、グランジ好きな方は是非！ヴィンテージ古着特有の使用感が見られます。ビンテージ品の風合いにご理解のある方のみお願いします。致命的なダメージはないですが、神経質な方は入札をおやめください！championチャンピオンy2kスウェットトレーナーチャンピオンランタグバータグベルベルジンNirvanaカートコバーン菅田将暉常田大希KingGnuオモシーチャンネルタトゥースタジオヤマダ山田蓮ヤマダレンが好きな方にお勧めします。袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/tenet368163.html
http://narcologia.ru/goods/injure407867.html
http://narcologia.ru/goods/providence24694.html
USA製 ボロTシャツ ダメージ 古着 ペンキ ユーズド ビンテージ 80s
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送料込】 入手困難 60sヴィンテージ チャンピオン ランタグ NASA ボロT ...
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USA製 ボロTシャツ ダメージ 古着 ペンキ ユーズド ビンテージ 80s
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