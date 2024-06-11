【CAPLINER付き】ONE PIECE OF ROCK ×NEW ERA

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商品詳細
・ONEPIECEOFROCKCSF×NEWERA・キャップライナー、専用テープシート(5回分)ワンピースオブロックとニューエラのコラボ商品です。キャップライナー、専用テープシート(5回分)お付けします。サイズは75/860.6㎝です。大戦デニム使用短時間で3回程使用。状態に関しては画像にて判断をお願い致します。ペットは飼っておりません。家族含め喫煙者はおりません。購入後のご質問はお控えください。また、商品につきましては、記載してある説明文の内容以外に、確認できなかった汚れやダメージがある場合がございます。完璧を求める方や神経質な方は購入をお控えください。返品、返金、クレーム等はお断りしておりますので予め御了承頂ける方のみご購入をお願い致します。
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