70s 80s ヤンキース メッシュキャップ

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商品詳細
80年代のメッシュキャップ。韓国製です。ヤンキースのメッシュキャップはなかなかレアです！都内の古着屋で購入しました。サイズスナップ1個で約61cm
http://narcologia.ru/goods/encourage398372.html
http://narcologia.ru/goods/unusable700774.html
http://narcologia.ru/goods/septet875019.html
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ヴィンテージ70s80sニューヨークヤンキースメッシュキャップスナップバック 3
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