ヴィトン ベルト サンチュール デトロイト M9541 GP×革

ご覧いただきありがとうございます。当店のブランド品は全て、真贋鑑定済みの正規品です。大手ブランド品買取専門店が主催する古物市場から直接仕入れた正規品を販売しておりますのでご安心ください。《古物商許可証（大分県公安委員会第941090001004号）》#shop_caro【管理番号】33【ブランド名】LOUISVUITTON/ルイヴィトン【商品名】サンチュールデトロイトベルト【型番】M9541【素材】GP×革【カラー】ダークブラウン【サイズ】90全長約107cm【付属品】保存袋【商品の状態】商品ランク 外観 AB 穴増設【その他】付属品には傷や汚れなどがある場合があります◆商品ランク◆N＝未使用品 一度も使用されていない商品S＝新品同様 使用感がかなり少ない極美品A＝美品 使用感が少ない美品AB=程度の良い中古品 キズや汚れが少なめで比較的程度が良い商品B=使用感のある商品 使用感はありますが、まだまだお使いいただける商品BC=使用感がかなりある商品 機能には問題がないC=使用感がかなりある商品 機能に問題がある#LOUISVUITTON#ルイヴィトン#ヴィトン#ビトン#ベルト#ダークブラウン



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