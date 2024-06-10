ホットロッドカスタムショー 限定Rat Fink ラットフィンク フィギュア

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商品詳細
2021年製ラットフィンクスタチューです。サイズ：高さ約17.5cm2021年YOKOHAMAHotRodCustomshow限定です！ラットフィンクファンの方いかがですか！未使用品です。2021年横浜ホットロッドカスタムショー限定RatFinkスタチューHotRodCustomshowmooneyesムーンアイズ
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