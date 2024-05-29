ヴィンテージのニューエラ、NFLロゴのキャップです。凄くいいっと思ってるがロゴがプリントでも刺繍でもなく染み込みです。ニューエラで今では珍しいメッシュキャップタイプ。アメリカでも高騰しているキャップです。この80ー90年代だと韓国製もあるんですが、こちらアメリカ製。見えないところですがやっぱりMADEINUSAだと気分が変わりますよね。中古です。使用感あります。中古、ヴィンテージにご理解ある方のみよろしくお願いします。他にも、パタゴニア、ノースフェイス、アディダスジャージ、オールドナイキ、チャンピオン、ステューシー、リーバイス、MLB、NFL、NBA、ヴィンテージ古着、等のコレクションアイテム等を多数出品してますのでご興味ある方は是非よろしくお願いします。



VINTAGE NEW ERA NFL LOGO MESH CAP | yoshi-sushi.ca



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ニューエラ☆USA製NFLクリーブランド・ブラウンズメッシュキャップ 80s



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NFL RAIDERS ライダース NEWERA ニューエラ メッシュキャップ



NEW Vintage Rare Los Angeles Raiders NFL Mesh Plain Logo Black Dome Hat Snapback



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