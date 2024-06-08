ポロ ラルフローレン ポロベア キャップ ネイビーブルー

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商品詳細
【POLORALPHLAURENPOLOBEARチノキャップ】新品・未使用/タグ付きサイズ：ワンサイズ(59cm)サイズ調整可能本体：綿100%ストラップ：牛革カラー：ネイビーブルーアメリカ直営店で購入正規品ポロラルフローレンのシグネチャー、ポロベアの刺繍で仕上げた6パネルのコットンチノキャップ。男女兼用(ユニセックス)で着用いただけます。★普通郵便発送でつぶれや型崩れ等気になる方は、差額ご負担いただければ、ゆうパックに変更いたします。価格変更いたしますので、ご購入前にコメントしてください。
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