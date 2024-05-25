未使用 ポールスミス ラウンドジッピーウォレット ブラック 長財布

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商品等の詳細につきましては、以下の通りとなります。トラブル防止のため、プロフィールも必ずご一読ください。■商品紹介■1105未使用ポールスミスラウンドジッピーウォレットブラック長財布サイズ 19×10.5×2cm仕様：ファスナー小銭入れ1箇所カードポケット12箇所フリーポケット4箇所カラー ブラック×ゴールド素材 レザー未使用品ですが、保管品になる為小傷、汚れ等あるかも知れません。写真にてご確認下さい。付属品 写真に写っている物が全てになります。あくまで中古品での出品ですので神経質な方はご購入をお控え下さい。すり替え防止のため購入後の返品は不可となっております。質問、気になる点、発送方法、お値引きなど、お気軽にコメントしていただければと思います。よろしくお願いします。