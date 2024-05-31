m928 BVLGARI ブルガリ ベルト

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商品詳細
【商品名】m928BVLGARIブルガリベルト【幅】約3cm【サイズ】バックルから最初の穴までが約106cm、最後の穴までが約116cmです。全長は127cmです。【カラー】ブラック【出品備考】12-377A20中古品の為、少々の傷、金具の変色等ございます。■商品についてブランド品の買取店にて真贋を判定した基準内商品です。■コメントの返信についてコメントのご返信にはおおよそ1日～4日頂く可能性がございます。ご了承ください。■発送業者佐川急便or日本郵便(レターパック)発送は平日のみです。■購入についてコメントなしでご購入頂けます。#送料無料#メンズベルト#レザーベルト
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