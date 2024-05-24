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lafayette × グラップラー刃牙
商品番号 E27161019304
商品名

lafayette × グラップラー刃牙
ブランド名 ラファイエット
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。lafayette(ラファイエット)とグラップラー刃牙(範馬刃牙)のコラボTシャツです。新品未使用。サイズ:L(着丈72cm/身幅59cm/肩幅56cm/袖丈24cm)柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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