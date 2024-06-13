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HERMES エルメス　ストール　ショール　マフラー　馬　ブラック　黒　新品
商品番号 V54718161952
商品名

HERMES エルメス　ストール　ショール　マフラー　馬　ブラック　黒　新品
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 36,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚫︎即日発送安心匿名配送激レア限定　完売品エルメス馬モチーフのストールです(^^)ブラックにパープル寄りのピンクカラーお洒落なデザインです。持ち運びのストールとしても嵩張らないのでオススメです♡カシミヤ＆絹　シルク肌触りがとても良いので、気持ちよくご使用いただけます♡メンズレディースユニセックス【ブランド】HERMESエルメスマフラーストールショール【カラー】ブラック　黒×パープルピンク【状態】新品　未使用正規品エルメスブティック購入品【付属品】箱【注意事項】お使いのモニター環境により、色の見え方が異なる場合がございます。自宅保管にご理解いただける方、よろしくお願い致します。トラブル防止の為お箱の傷やお品などの細かな点が気になる方、疑う方、不安な方はご遠慮ください。ご質問等は購入前にお願いします(^^)#HERMES#エルメス#マフラー#シルク#カシミヤ#ストール#ショール#ブラック#黒#パープル#ピンク#馬#新品#未使用#限定#完売品柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック素材···カシミヤ
http://narcologia.ru/goods/browse715091.html
http://narcologia.ru/goods/unusable120274.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic424712.html
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