HERMES エルメス　ストール　ショール　マフラー　馬　ブラック　黒　新品

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商品詳細
⚫︎即日発送安心匿名配送激レア限定 完売品エルメス馬モチーフのストールです(^^)ブラックにパープル寄りのピンクカラーお洒落なデザインです。持ち運びのストールとしても嵩張らないのでオススメです♡カシミヤ＆絹 シルク肌触りがとても良いので、気持ちよくご使用いただけます♡メンズレディースユニセックス【ブランド】HERMESエルメスマフラーストールショール【カラー】ブラック 黒×パープルピンク【状態】新品 未使用正規品エルメスブティック購入品【付属品】箱【注意事項】お使いのモニター環境により、色の見え方が異なる場合がございます。自宅保管にご理解いただける方、よろしくお願い致します。トラブル防止の為お箱の傷やお品などの細かな点が気になる方、疑う方、不安な方はご遠慮ください。ご質問等は購入前にお願いします(^^)#HERMES#エルメス#マフラー#シルク#カシミヤ#ストール#ショール#ブラック#黒#パープル#ピンク#馬#新品#未使用#限定#完売品柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック素材···カシミヤ
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