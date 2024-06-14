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極美 付属完備✨プラダ 三つ折り財布 三角ロゴ レザー クロコ ワニ革 黒
商品番号 P38714616725
商品名

極美 付属完備✨プラダ 三つ折り財布 三角ロゴ レザー クロコ ワニ革 黒
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 9,481 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度はご覧いただきありがとうございます(*´꒳`*)「アイテムについて」PRADAプラダ三つ折り財布コンパクトウォレットレザー　三角プレート三角ロゴトライアングルクロコダイルクロコワニ革ブラック黒メンズレディースユニセックス「状態」目立った傷や汚れも無く、比較的綺麗な状態です✨購入元ブランドリュースショップ（AACD）加盟店古物市場・ストア商品こちら鑑定済商品となります※撮影環境で実物と色の差異が出る可能性がありますがご了承くださいませ※一度人の手に渡った商品ですので使用感が気になる方、神経質な方はお控えください「特徴やサイズ」タテ10cmヨコ12.5cm厚み2cm札入れ×1小銭入れ×1カードポケット×9付属品箱/ギャランティカード部分的なサイズを確認したい場合は是非コメントください計測致します(*´꒳`*)※素人による採寸ですので多少の誤差はご了承くださいませ。「発送について」基本はらくらくメルカリ便での発送を予定しております。即購入okです！よろしくお願い致します(*'▽'*)管理番号　004-417-3202327-0058-00062財布形···二つ折り財布形···三つ折りカラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/stair247000.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial832216.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador471206.html

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