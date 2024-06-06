⭐️美品⭐️HTC⭐️フラワー⭐️ブラックレザー×シルバースタッズ×カラーストーン⭐️36

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商品詳細
HTC（HollywoodtradingCompany)FLOWERBELT(フラワーベルト) ブラックレザー×シルバースタッズカラー:ブラック素材:レザー、シルバースタッズ表示サイズ 36inch実寸サイズ【ベルト】幅：4.3cm全長：103cm最小ウエスト：86cm最大ウエスト：96cm＊素人採寸につき、多少の誤差はお許しください。⭐️画像でお分かり頂けるように、メンテナンを施したベルトですが、自宅保管時のエイジング並びに中古品にご理解の無い方はご遠慮下さい。テンダーロインハリウッドトレーディングカンパニースタンダードカリフォルニアHTCブラックHTCエイチティーシー
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