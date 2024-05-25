ハンドメイドナローベルト スタッズ ターコイズサンバースト

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HTC.RRL.CALEE等にも使用されるスタンダードリベット社の高級スタッズと厚手のカウレザーを使用して作成。一万円程度で購入。ウエスト約67〜87の間で9個穴を開けていますので多くの方にご使用頂けるかと思います。幅約1.8cmのナローベルトです。全長約133cm剣先を垂らしてお使い頂くことを前提に作成しております。1番大きいサイズの穴から剣先(ベルトの先端まで)約45cmあります。スタッズに関してはニッケルとなり、経年変化をお楽しみ頂けます。使用しているターコイズは天然石の為一つ一つの表情が異なります。ベルトに関して約4mm厚のカウレザーを使用しており、垂らしてお使い頂く前提の為比較的柔らかいレザーを使用しております。購入から1ヶ月程度のみの使用の為、まだまだかわは皮はしっかりしておりますが、通常使用に伴うスレなどはございます為にお安くしております。着用すると必ず経年変化は起こる天然素材の為、使用上には問題ないと思います。RRLWACKOMARIAワコマリアBEDWIN\u0026THEHEARTBREAKERSベドウィンアンドザハートブレーカーズSupremeシュプリームNEIGHBORHOODネイバーフッドchallengerチャレンジャーtenderloinテンダーロインCALEEキャリーAtLastアットラストCRIMIEクライミーWEIRDOウィアードRADIALLラディアルWTAPSダブルタップスGLADHANDグラッドハンドHYSTERICGLAMOURヒステリックグラマーGOLDゴールドNeedlesニードルスTROPHYCLOTHINGトロフィークロージングAURALEEオーラリー、マルジェラHenderschemeエンダースキーマREDWINGレッドウイングgoro'sゴローズFREEWHEELERSフリーホイーラーズ、ロンハーマン、クロムハーツ、リアルマッコイズ等アメカジ、ストリート、バイカー、ビンテージ好きにもオススメです。