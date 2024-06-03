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ポケモンカード レイジングサーフ BOX
商品番号 K41960551018
商品名

ポケモンカード レイジングサーフ BOX
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 2,774 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードレイジングサーフBOX状態:完全新品・完全未開封ですシュリンクなし（購入店ではがされました）、ペリペリつき購入店:ヨドバシカメラ購入日:2023/10/2外箱の撮影のみで、中身には一切触れていません！外箱には元からのキズ、汚れ、凹みなどある場合がありますのでご了承おねがいいたしますらくらくメルカリ便にて発送いたしますすり替え防止のため到着後のキャンセル・返品交換などはご遠慮くださいスカーレット＆バイオレット強化拡張パックレイジングサーフBOXポケモンカードゲームBOX
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