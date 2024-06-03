ポケモンカード レイジングサーフ BOX

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ポケモンカードレイジングサーフBOX状態:完全新品・完全未開封ですシュリンクなし（購入店ではがされました）、ペリペリつき購入店:ヨドバシカメラ購入日:2023/10/2外箱の撮影のみで、中身には一切触れていません！外箱には元からのキズ、汚れ、凹みなどある場合がありますのでご了承おねがいいたしますらくらくメルカリ便にて発送いたしますすり替え防止のため到着後のキャンセル・返品交換などはご遠慮くださいスカーレット＆バイオレット強化拡張パックレイジングサーフBOXポケモンカードゲームBOX