美品箱付プラダロゴ金具サフィアーノレザー二つ折り財布保存状態が良い、大変貴重な逸品‼︎USED品になりますので、使用に伴ったスレ、小傷等や小銭入れと札入れ部分薄やけございますが目立つ破れや汚れなく美品の部類に入るお品かと思います！フロント部分に施されているPRADAのロゴ金具がポイントプラダの上質なブラックの最高級レザーが高級感を醸し出している最高級の逸品でカナパナイロンとはまた違う上品な三つ折り財布折り財布で札入れ小銭入れコインケースカード入れございます。ちょっとしたお出かけにぴったりのかわいいサイズ感でカジュアルからフォーマルまで様々な場面でお使いいただけメンズレディース性別を問わずおすすめのお品ですのでこの機会に是非！色/ブラック黒画像にてご判断の程宜しくお願い致します。ご不明な点ございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。⭐︎サイズ⭐︎縦幅約9.5cm横幅約11cmマチ約2cm若干の誤差はお許し下さい。☆素材/レザー☆付属品/保存箱保存布ギャランティーカード購入場所大手リユースショップブランド鑑定済みショップ☆備考：USED品になりますので新品未使用品ではございません。ヴィンテージ品、USED品にご理解のない方のご購入はお控えいただき匂いに過敏な方もお控え下さい。目立つ傷等は写真にてお載せしていますが些細な汚れや傷等ある場合がございます。ご理解の上ご購入宜しくお願い致します。管理005



極 美品 箱付 プラダ ロゴ 金具 サフィアーノレザー 二つ折り財布 ...



極 美品 保存箱付き PRADA プラダ 三角ロゴ 金具 サフィアーノレザー 本革 二つ折り財布 ミニ ウォレット カードケース ブラック 26448



極 美品 箱付 プラダ ロゴ 金具 サフィアーノレザー 二つ折り財布 ...



極美品△PRADA プラダ 2021年 1MH132 サフィアーノメタル ロゴ金具付 レザー 2つ折り ロングウォレット 長財布 パスケース付 ブラック 箱付 | フリマアプリ ラクマ



◇プラダ◇サフィアーノ/レザー/二つ折り財布/2MO513 | labiela.com



極美品△PRADA プラダ 2021年 1MH132 サフィアーノメタル ロゴ金具付 レザー 2つ折り ロングウォレット 長財布 パスケース付 ブラック 箱付



極 美品 保存箱付き PRADA プラダ 三角ロゴ 金具 サフィアーノレザー 本革 二つ折り財布 ミニ ウォレット カードケース ブラック 26448



美品 箱付 プラダ ロゴ 金具 サフィアーノレザー 二つ折り財布 ブラック-



PRADA プラダ サフィアーノレザー財布 正規品美品 箱付き ミニウォレット | フリマアプリ ラクマ



極美品△PRADA プラダ 2021年 1MH132 サフィアーノメタル ロゴ金具付 レザー 2つ折り ロングウォレット 長財布 パスケース付 ブラック 箱付



2023年最新】プラダ コインケース ナイロンの人気アイテム - メルカリ



プラダ 財布 ミニ財布 二つ折り ネロ ブラック 黒 ゴールド金具 L字 ...



新品未使用 付属品完備】プラダ 三つ折り財布 サフィアーノレザー 三角 ...



PRADA - プラダ トライアングル 三角ロゴプレート 二つ折り長財布 ...



☆美品☆ PRADA プラダ 財布 二つ折り | labiela.com