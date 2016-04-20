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チャンスザラッパー キャップ CHANCE THE RAPPER NEW ERA
商品番号 B42874848304
商品名

チャンスザラッパー キャップ CHANCE THE RAPPER NEW ERA
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

チャンスザラッパーとニューエラコラボのキャップです。着用は3.4回ほどで、目立った汚れ等ありませんので状態は良いと思います。梱包はopp袋と形崩れ防止のクッションを使って出来るだけ丁寧に発送を心がけます。是非この機会によろしくお願い致しますm(__)mカラー···ブラックペットいません#ニューエラ#ニューエラキャップ
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