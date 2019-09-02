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ダンヒル【大剣9㌢ ワイド】ネクタイ ロゴ柄 総柄 モダン スマート 英国製
商品番号 D49220207317
商品名

ダンヒル【大剣9㌢ ワイド】ネクタイ ロゴ柄 総柄 モダン スマート 英国製
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 1,558 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品番号】Z0511#kirinapparelネクタイ【ブランド】dunhillダンヒル【カラー】ネイビー(紺)系+ブルー(青)系+ベージュ系【実寸平置】全長152㌢大剣9㌢【素材】シルク100％【コンディション】体験部分にスレがございます（写真7枚目参照）その他に目立った損傷は見受けられませんご理解頂いた上で購入の程お願いいたします【おわりに】不手際によるトラブルへは誠心誠意対応致します気になる事項は購入前にコメントをお願いします安全安心のお取引をお約束致します他にも沢山取り揃えておりますごゆっくりご覧くださいませ#kirinapparel
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