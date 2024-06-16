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希少　ニューエラ　ニューヨークメッツ　USA製 MLB 60.6cm
商品番号 S94288023211
商品名

希少　ニューエラ　ニューヨークメッツ　USA製 MLB 60.6cm
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,964 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご観覧頂きありがとうございます。初めにプロフを必ずお読み頂きご検討下さい。■カラー　BLACK■サイズ表示　75/8（60.6～61cm）■madeinusa■素材　ウール　100%■人気のNEWERA59FIFTY90sヴィンテージUSA製です。MLBニューヨークメッツキャップ　BLACKカラーにホワイト刺繍入りロゴカッコいいデザインです。素材はウール生地ですが、フランネル生地ではない為、オールシーズン使用できます。ユーズド品ですので、多少使用感ありますがダメージはありません。サイズは61cmですが、そこまで大きく感じません。59.6cm位のキャップと同じ位に思います。少し大きめが好きなのでゆとりをもって被っていました。少し小さくして保管していましたので、折りシワがありますが、被っていれば自然と元に戻ると思います。お探しの方如何でしょうか。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/browse618991.html
http://narcologia.ru/goods/conception790957.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper662309.html
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