希少　ニューエラ　ニューヨークメッツ　USA製 MLB 60.6cm

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ご観覧頂きありがとうございます。初めにプロフを必ずお読み頂きご検討下さい。■カラー BLACK■サイズ表示 75/8（60.6～61cm）■madeinusa■素材 ウール 100%■人気のNEWERA59FIFTY90sヴィンテージUSA製です。MLBニューヨークメッツキャップ BLACKカラーにホワイト刺繍入りロゴカッコいいデザインです。素材はウール生地ですが、フランネル生地ではない為、オールシーズン使用できます。ユーズド品ですので、多少使用感ありますがダメージはありません。サイズは61cmですが、そこまで大きく感じません。59.6cm位のキャップと同じ位に思います。少し大きめが好きなのでゆとりをもって被っていました。少し小さくして保管していましたので、折りシワがありますが、被っていれば自然と元に戻ると思います。お探しの方如何でしょうか。宜しくお願い致します。