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商品詳細
永瀬廉新・信長公記夕暮れに、手を繋ぐアクスタ3体メモ帳他全て新品未開封暗所で保管しておりました。素人保管のためご理解のある方のみご購入お願い致します。即購入◯アクスタはプチプチ他は折れ防止＋防水対策をして発送致します。よろしくお願いいたします。#キンプリ#永瀬廉
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