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フェラガモ Ferragamo ベルト 黒
商品番号 S27477007662
商品名

フェラガモ Ferragamo ベルト 黒
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

専用出品です。本場イタリアで購入したものです。SalvatoreFerragamo(サルヴァトーレフェラガモ)バングル部分に細かい傷がございます。キズについては写真4.5枚目を参照下さい。全長(バックル除く)...88cmバックル約...9cm穴の数...3個カラー···ブラックバックルカラー...シルバー
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