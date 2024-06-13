フェラガモ Ferragamo ベルト 黒

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商品詳細
専用出品です。本場イタリアで購入したものです。SalvatoreFerragamo(サルヴァトーレフェラガモ)バングル部分に細かい傷がございます。キズについては写真4.5枚目を参照下さい。全長(バックル除く)...88cmバックル約...9cm穴の数...3個カラー···ブラックバックルカラー...シルバー
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