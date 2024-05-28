Pierre Cardin 総プリント柄 ネクタイ

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柄・デザイン···金具とチェーン柄素材…シルク100％カラー…ブルー状態……非常に良いサイズ全長140cm大剣幅9.5cm素人採寸により実寸と若干のズレがある場合がございます。汚れが目立つ商品につきましてはクリーニングさせて頂き出品しております。尚汚れが取れない場合もございます。状態の目安として非常に良い、良い、可、悪い、での評価をしております。♡♡週末、金土日は毎週10％OFF♡♡コメントで購入希望の趣旨をお伝え下さい。【非常に良い】未使用品に近い物【良い】汚れや擦れが無いもの【可】普段使用しても支障のない物【悪い】汚れや擦れやほつれの酷いもの#ブランドネクタイ#ビジネス#美品#ピエールカルダン#PierreCardinN-98